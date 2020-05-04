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04 мая 2020, понедельник, 23:29 198
Экономика 2020-05-04T23:29:29+03:00
Українські Новини
Uber прекращает доставку еды UberEats в Украине с лета

Uber прекращает доставку еды UberEats в Украине с лета

Надежда Комендантова
Такси, Сервис, Uber, доставка еды, UberEats
UBER. Фото: Gottstat.com
UBER. Фото: Gottstat.com

Международная компания Uber приняла решение о прекращении деятельности сервиса доставки еды UberEats, который ввел бесконтактную доставку на период карантина, в Украине с 3 июня.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру", - сказано в нем.

Согласно сообщению, это решение принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды, а также оно позволит компании перенаправлять ресурсы на другие рынки в Европе и по всему миру, где UberEats растет значительно быстрее.

Отмечается, что решение касается только UberEats, а сервис по перевозкам Uber продолжит свою работу.

За время карантина Uber предоставил 10 тыс. бесплатных поездок медицинским работникам.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2019 года международный сервис пассажирских автоперевозок Uber запустил сервис доставки еды UberEats в Украине. На данный момент сервис доступен в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днипре, а с апреля также заработал в Виннице.

Тем временем, Bolt и Uber решили бесплатно возить врачей на работу в Киеве.

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