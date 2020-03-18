У Glovo появилась бесконтактная доставка

Сервис доставки товаров Glovo не намерен ограничивать работу на период карантина, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 и из-за которого спрос на доставку вырос, и многие заведения, в том числе и "Макдональдс" обслуживают только онлайн-заказы. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Glovo.

"Сервис работает в таком же режиме, как и обычно, но в соответствии с усиленными мерами как для курьеров, так и для партнеров и пользователей сервиса", - сообщила пресс-служба.

При этом отмечается, что стоимость доставки не изменилась.

Также сервис закупает и распространяет защитные маски и антисептические средства среди курьеров через партнерские сети и через курьерские центры.

"Glovo совместно с партнерами закупает антисептические средства, для размещения их в партнерских заведениях (рестораны, супермаркеты и т. д.), которые нам готовят доставку", - подчеркнула компания.

Кроме того, для пользователей сервиса появилась услуга бесконтактной доставки.

"Курьер либо первый позвонит пользователю и уточнит, должна ли доставка быть бесконтактной, либо сам клиент по своей инициативе может попросить об этом и соответственно указать, где оставить заказ", - отметили в Glovo.

При этом эта услуга предоставляется по предоплате заказа.

Кроме того, Glovo сообщает, что в связи с карантином увеличился спрос на заказы, из-за чего сервис увеличивает количество курьеров.

Также отмечается, что закрытие метро не повлияет на работу сервиса, так как почти все курьеры Glovo осуществляют доставку на своих транспортных средствах (велосипед, скутер или автомобиль).

Напомним, чтобы уберечься от инфекции врачи советуют как можно меньше контактировать с людьми и чаще мыть руки. Поэтому целесообразно заменить привычные походы за продуктами и лекарствами доставкой на дом. В частности такую услугу предлагуют и аптеки.

Тем временем в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, утром 18 марта случился транспортный коллапс. Кроме того, на вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой.