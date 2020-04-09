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09 апреля 2020, четверг, 13:57 2641
Общество 2020-04-09T13:57:16+03:00
Українські Новини
В Виннице заработал популярный сервис доставки еды

В Виннице заработал популярный сервис доставки еды

Кира Молчанова
Винница, доставка еды, UberEats, Карантин в Виннице
Доставка еды. Фото: Pixabay
Доставка еды. Фото: Pixabay

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber, который недавно ввел бесконтактную доставку, запустил доставку еды в Виннице.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в пятом городе Украины - Виннице", - сказано в нем.

Отмечается, что на этапе запуска партнерами UberEats стали более 30 винницких ресторанов, среди которых 7 AM, "Булки", "Библиотека", "Теремок", "Гости", гастропаб "Батискаф", Igogo, Pan Cake.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00, в центре города и таких жилых районах, как Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский.

Стоимость доставки составит 40 гривен, без ограничений по сумме минимального заказа.

Также клиенты могут заказать еду "на вынос" через UberEats, а рестораны не будут платить сервисный сбор.

На данный момент компания сотрудничает с более чем 1 450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) констатирует отсутствие роста цен на основные продукты в Киеве во время карантина.

При этом Ассоциация производителей молока (АПМ) констатирует, что в марте 2020 года цена на молоко питьевое 2,5% жирности выросла на 4,7% до 28,45 гривны/кг по сравнению с мартом 2019 года.

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