В Виннице заработал популярный сервис доставки еды

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber, который недавно ввел бесконтактную доставку, запустил доставку еды в Виннице.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в пятом городе Украины - Виннице", - сказано в нем.

Отмечается, что на этапе запуска партнерами UberEats стали более 30 винницких ресторанов, среди которых 7 AM, "Булки", "Библиотека", "Теремок", "Гости", гастропаб "Батискаф", Igogo, Pan Cake.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00, в центре города и таких жилых районах, как Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский.

Стоимость доставки составит 40 гривен, без ограничений по сумме минимального заказа.

Также клиенты могут заказать еду "на вынос" через UberEats, а рестораны не будут платить сервисный сбор.

На данный момент компания сотрудничает с более чем 1 450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

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