В Виннице заработал популярный сервис доставки еды

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber, который недавно ввел бесконтактную доставку, запустил доставку еды в Виннице. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в пятом городе Украины - Виннице", - сказано в нем. Отмечается, что на этапе запуска партнерами UberEats стали более 30 винницких ресторанов, среди которых 7 AM, "Булки", "Библиотека", "Теремок", "Гости", гастропаб "Батискаф", Igogo, Pan Cake. Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00, в центре города и таких жилых районах, как Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский. Стоимость доставки составит 40 гривен, без ограничений по сумме минимального заказа. Также клиенты могут заказать еду "на вынос" через UberEats, а рестораны не будут платить сервисный сбор. На данный момент компания сотрудничает с более чем 1 450 партнерами-ресторанами по всей Украине. Как сообщали Українськi Новини, Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) констатирует отсутствие роста цен на основные продукты в Киеве во время карантина. При этом Ассоциация производителей молока (АПМ) констатирует, что в марте 2020 года цена на молоко питьевое 2,5% жирности выросла на 4,7% до 28,45 гривны\/кг по сравнению с мартом 2019 года.