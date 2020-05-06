Медики, які борються з коронавірусом, повинні отримати доплати за березень до 9 травня, — Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, повинні отримати доплати за березень до 9 травня.

Про це він повідомив в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

За словами міністра, відповідне доручення він дав на селекторній нараді з заступниками голів обладміністрацій.

"Було поставлено завдання, щоб до кінця тижня, тобто до 8 травня включно, медпрацівники отримали доплати за березень в повному обсязі", - повідомив Степанов.

За його словами, потреба в коштах на виплату медикам потрійного окладу за березень становила 181,661 млн гривень, тоді як обсяг медичної субвенції, перерахований для доплат за березень склав 905 млн гривень.

Всього на отримання потрійного окладу за березень можуть розраховувати більше 5 тис. медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-у доплату до зарплати медиків, що беруть участь у ліквідації захворювання коронавірусної інфекції.



Крім того, безкоштовно лікуватимуть тільки пацієнтів з середньою або тяжкою формою коронавірусу.