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06 апреля 2020, понедельник, 20:30 67
Медицина 2020-04-06T20:40:03+03:00
Українські Новини
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов

Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов

Елена Новикова
Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, лечение коронавируса
Максим Степанов
Максим Степанов

В то время, как в Украине зафиксировали 1319 случаев заражения коронавирусом, министр здравоохранения Украины заявил, что в случае заболевания коронавирусом пациента будут лечить бесплатно только в том случае, если он находится в среднем или тяжелом состоянии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

По словам министра, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем состоянии или тяжелом.

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен Covid-19, чтобы мы могли лечить", - сказал Степанов.

Также министру задали вопрос о том, почему лечение коронавируса не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

Как сообщали Українські Новини, Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19.

Также медикам, которые участвуюют в ликвидации заболевания коронавирусом, установили 300%-ю доплату к зарплате.

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