Коронавірус на шляху до знищення, але повернеться невеликими спалахами взимку, - провідний вірусолог Кіпру

Провідний вірусолог Кіпру заявив, що, на його думку, новий коронавірус Covid-19 знаходиться на шляху до знищення в той час, як за добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. людей.

Про це повідомляє The Guardian.

"Зараз це справа часу", - цитує професора університету Леонтіоса Кострікіса радіостанцію Politis 107.6, зазначивши, що після завершення епідемій цикл зникає.

Вірусолог, що отримав міжнародне визнання в області ВІЛ та Сніду, також сказав, що не думає, що взимку буде ще один великий спалах, а швидше невеликі спалахи, які можна буде усунути.

На середземноморському острові один з найнижчих показників смертності на душу населення серед всіх країн-членів ЄС після того, як його уряд, спираючись на медичні рекомендації, прийняв примусові драконівські заходи із блокування, включаючи ранній нічний комендантський час. До теперішнього часу 878 випадків захворювання коронавірусом були підтверджені посадовими особами міністерства охорони здоров'я на визнаному грецькою частиною півдні Кіпру, де, згідно з оцінками, проводиться 7333,3 тести на кожні 100 000 осіб населення.

В понеділок на Кіпрі були відкриті магазини роздрібної торгівлі, і будівельний сектор був повернутий до роботи, оскільки обмеження поступово почали скасовуватися. Кількість загиблих у вівторок зросла до 15 після того, як було оголошено, що 56-річний чоловік, який заразився коронавірусом, помер. Турецьке узбережжя острова повідомило про 108 випадків і чотири смертельні випадки, і протягом майже двох тижнів не було зареєстровано жодної нової інфекції.

Раніше політологи і економісти пояснили, чому Східна Європа постраждала від коронавірусу менше, ніж Західна.

Тим часом, в Україні про повне завершення карантину, який знову продовжили до 22 травня і поверненню до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липня, а може і в серпні або вересні.