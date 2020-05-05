Почему Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная, - The Guardian

На карте коронавируса Европы видно, что более богатые страны Западной Европы больше пострадали от вируса, чем страны восточной половины ЕС, почти без исключения.

Сравнение данных из разных стран может быть сопряжено с трудностями, и многие факторы могут потенциально исказить цифры. Но сравнение между Западной Европой, с одной стороны, и Центральной и Восточной Европой, с другой, показывает разницу в показателях коронавируса, пишет The Guardian.

Даже в наиболее пострадавших странах Центральной и Восточной Европы уровень заболеваемости инфекцией и смертностью на миллион жителей намного ниже, чем в странах Западной Европы, а в некоторых случаях статистика действительно значительно лучше: в Словакии зарегистрировано всего 1413 подтвержденных случаев и 25 смертей. В соседней Австрии, которая, как считается, успешно справилась с проблемой вируса, в 10 раз больше заражения инфекцией и в 20 раз больше смертность, чем в Словакии, с населением, которое в два раза меньше.

Многочисленные причины были найдены для несоответствия в различных отдельных странах: более низкая продолжительность жизни означает, что меньше уязвимых пожилых людей все еще живы, более низкая плотность населения, меньше рейсов в Китай, более низкие показатели тестирования или даже просто удача. Обязательное ношение масок на открытом воздухе, в настоящее время распространенное в большей части Европы, было введено в самом начале, в таких странах, как Чехия и Словакия и, возможно, это также помогло остановить распространение.

Однако наиболее важной причиной, по-видимому, является ранняя блокировка, осуществляемая практически всеми странами региона. В то время как в Великобритании и других западноевропейских странах публичные мероприятия и собрания все еще продолжались во второй и третьей неделях марта, в центральной и восточной Европе правительства увидели, что происходит в Италии, и осуществили быстрые блокировки.

Во многих местах страх недофинансирования и проблем с системами здравоохранения помог с решительностью.

"Подобно Швеции и Великобритании, было больше смысла в том, что они могли бы взвесить целый ряд политических решений, вместо того, чтобы отразиться на ситуации, чтобы предотвратить абсолютный крах их систем здравоохранения", - сказал Бен Стэнли, политолог из SWPS в Варшаве. Университет.

Греция, которая также ввела раннюю и строгую блокировку, чтобы избежать нагрузки на свою систему здравоохранения, пострадавшую от жесткой экономии, является еще одной страной, где показатели по коронавирусу до сих пор оставались впечатляюще низкими. На сегодняшний день подтверждено всего 2620 случаев коронавируса в стране с населением 11 миллионов человек.

"Как и в странах Центральной и Восточной Европы, Греция очень реально чувствовала хрупкость своей системы здравоохранения", - сказал Джордж Пагулатос, политический экономист, возглавляющий Греческий фонд европейской и внешней политики. "Это побудило правительство принять срочные меры раньше, чем другие западноевропейские правительства, которые чувствовали себя более уверено в способности своих систем справиться с кризисом".

Вероника Ангел, румынский политолог, в настоящее время работающий в Стэнфордском университете, сказала, что некоторые страны региона "получают больше доверия, чем должны" за свои реакции.

Она высоко оценила реакцию некоторых стран, в том числе Чехии и Словакии, обе из которых имеют сравнительно хорошо финансируемые системы здравоохранения. "Но Венгрия, Румыния и Болгария находятся на грани; любое увеличение количества случаев перевернет систему", - сказала она.

Чиновники по всему региону знают, что всегда существует возможность нового всплеска инфекций. По этой причине многие страны рассматривают возможность ослабления своих блокировок, но сохраняют строгий пограничный контроль, чтобы не пускать иностранных посетителей или, как минимум, изолировать всех вновь прибывших.

Как сообщали Українські Новини, о полном завершении карантина в Украине, который снова продлили, и возвращению к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июля, а может и в августе или сентябре.