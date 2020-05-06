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06 травня 2020, середа, 14:23 14
Світ 2020-05-06T16:00:03+03:00
Українські Новини
Латвія, Естонія і Литва відкривають внутрішні кордони з 15 травня

Латвія, Естонія і Литва відкривають внутрішні кордони з 15 травня

Елизавета Кесельман
Латвія, Естонія, Відкриття кордонів, Страни Балтії
Латвія. Рига. Фото: pixabay
Латвія. Рига. Фото: pixabay

В той час, як Франція має намір продовжити режим надзвичайного стану до 10 липня, влада Латвії, Литви та Естонії відкриють внутрішні кордони вже з 15 травня. Про це у своєму Twitter написав прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Кариньш.

За словами прем'єра, рішення пов'язане з розпочатими в країнах етапами ослаблення карантинних обмежень.

Скріншот: twitter.com/krisjaniskarinsСкріншот: twitter.com/krisjaniskarins

У той же час, Кришьянис Кариниш зазначає, що ті, хто приїхали в країни Балтії з інших держав після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляцію.

Країни Балтії закрили кордони з-за пандемії 16 і 17 березня. У ці ж дні Євросоюз оголосив про обмеження в'їзду в Шенгенську зону.

За даними на 6 травня, в Естонії зафіксовано 1713 випадку інфікування коронавірусом (264 одужали, 55 померли), в Литві — 1428 випадків (718 одужали, 48 померли), в Латвії — 900 випадків (64 одужали, 17 померли). У світі 3 727 865 випадків COVID-19. Одужали понад 1,2 млн осіб, померли — 227 132.

Як повідомляли Українські Новини, влада Великобританії заявила, що планують вихід з карантину в три етапи.

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