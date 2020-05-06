підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 травня 2020, середа, 13:38 6
Силові структури 2020-05-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
На ексгенпрокурора Рябошапку відкрили кримінальну справу

На ексгенпрокурора Рябошапку відкрили кримінальну справу

Валерия Драгомирова
САП, Руслан Рябошапка, Кримінальна справа
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації та отримання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Про це Українським Новинам повідомила спікер САП Ольга Постолюк.

"Ми виконали рішення суду, який зобов'язав внести дані до ЄРДР", - сказала вона.

Справу відкрито за статтями 366-1 та 368 Кримінального кодексу.

Раніше у Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на бездіяльність заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого, яка полягала в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви.


У скарзі наголошується, що 14 квітня заявник засобами поштового зв'язку направив на адресу керівника САП заяву про вчинення Рябошапкою кримінальних правопорушень.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно Рябошапки.

Колишній генпрокурор Рябошапка живе з родиною у Франції та не повернувся в Україну на час карантину.

Більше новин про: САП Руслан Рябошапка Кримінальна справа

Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС
Новини
З початку року на журналістів нападали 26 разів, найбільше - на карантині, - НСЖУ 13:59
Британія виходитиме з карантину в три етапи 13:55
На ексгенпрокурора Рябошапку відкрили кримінальну справу 13:38
Сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня 13:33
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС 13:15
більше новин
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
"Філіп Морріс" готова збільшити інвестиції в Україну, якщо держава не погіршить бізнес-клімат 18:38
В.о. керівника Національного інституту раку заявив про нові погрози та медійні атаки з боку осіб, причетних до злочинних схем у медзакладі 12:59
Вирішальні бої попереду, - бійців Азову привітали з шостою річницею 15:05
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень "Укрзалізниці", - Голобуцький 14:01
більше новин
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok