На ексгенпрокурора Рябошапку відкрили кримінальну справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації та отримання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Про це Українським Новинам повідомила спікер САП Ольга Постолюк.

"Ми виконали рішення суду, який зобов'язав внести дані до ЄРДР", - сказала вона.

Справу відкрито за статтями 366-1 та 368 Кримінального кодексу.

Раніше у Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на бездіяльність заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого, яка полягала в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви.



У скарзі наголошується, що 14 квітня заявник засобами поштового зв'язку направив на адресу керівника САП заяву про вчинення Рябошапкою кримінальних правопорушень.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно Рябошапки.



Колишній генпрокурор Рябошапка живе з родиною у Франції та не повернувся в Україну на час карантину.