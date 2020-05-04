Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки

Высший антикоррупционный суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) открыть уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, которому 5 марта Верховная Рада выразила недоверие.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления.

В жалобе отмечается, что 14 апреля заявитель средствами почтовой связи направил в адрес руководителя САП заявление о совершении Рябошапкой уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-1, 368 Уголовного кодекса.

Однако дело не было открыто.

28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть дело и начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

Бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина.