Бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина

Быший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в данный момент находится во Франции, где у его семьи есть частная собственность. Об этом стало известно из интервью, которое размещено на портале gordonua.com. Среди прочего Рябошапка рассказал о ситуации в стране, где его застал карантин.

"Людей и автомобилей на французских улицах практически нет. Население очень принципиально относится к жестким мерам карантина: начиная от дистанции между людьми и до правила "оставайся дома". И полиция очень жестко контролирует выполнение этих правил", - заявил Руслан Рябошапка.

Касаемо настроений в обществе, то по словам экс-генпрокурора, паники у людей нет, продукты в магазинах – в наличии.

"Никто магазины не "выносит", - отметил Рябошапка.

"Люди доверяют власти и складывается впечатление, что руководство страны понимает, что оно делает", - резюмировал свою оценку ситуации во Франции бывший главный прокурор Украины.

Как сообщали Українські Новини, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который сбежал с заседания Рады. За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.