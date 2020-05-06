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06 травня 2020, середа, 11:57 4
Медицина 2020-05-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області коронавірус виявили ще 25 осіб. Дані за районами

У Київській області коронавірус виявили ще 25 осіб. Дані за районами

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус в Київській області 5 травня порівняно з попередніми цілодобово збільшилась на 25 осіб до 891.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 6 травня 2020 року офіційно підтверджений 891 випадок захворювання коронавірусом. За останню добу виявлено 25 нових випадків", - сказано в ньому.

З хворих за весь час в Київській області 108 осіб є медпрацівниками, 81 - діти.

У Києво-Святошинському районі 308 випадків захворювання на коронавірус підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Круглик, Михайлівка-Рубежівка, Личанка, Віта Поштова, Святопетровское, Ходосівка і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 164 випадки - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині, Григорівці, Матяшевке, с. Перше Травня, Халеп'я, Трипілля і Жуківці.

Також 41 випадок захворювання підтверджено у Броварському районі, 36 - в Борисполі, 33 - в Кагарлику, 26 - у Броварах, 25 -у Бориспільському районі, 24 - у Кагарлицькому районі, 22 - в Ірпені, 21 - у Білій Церкві, 19 - у Фастові, 15 - у Василькові, 13 - у Вишгороді, по 12 випадків - в Бучі та Макарівському районі, 11 - у Васильківському районі, 10 - у Вишгородському районі, за 7 випадків - у Гостомелі, Переяславі, Коцюбинському, а також у Баришівському, Білоцерківському, Переяслав-Хмельницькому та Ставищенському районах, по 6 випадків - у Рокитном і Бородянському районі, 5 - у Богуславському районі, по 3 випадки - у Володарці, Ворзелі, Фастівському та Миронівському районах, по 2 випадки - в Яготині, Богуславі, Глевасі, Бородянці, Сквирському, Згурівському, Рокитнянському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ставищі, Іванкові, Березані, Поліському і Таращанському районах.

162 людини з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 729 - на амбулаторному (самоізоляції).

Наголошується, що 89 осіб одужали, 5 з яких - діти, кількість померлих становить 17 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2 799 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 56 повідомлення про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 4 780 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася.

Крім того, за добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. людей.

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