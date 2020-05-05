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05 мая 2020, вторник, 12:29 171
Общество 2020-05-05T12:45:01+03:00
Українські Новини
Из 866 случаев заболевания COVID-19 в Киевской области 299 — в Киево-Святошинском районе. Где еще болеют?

Из 866 случаев заболевания COVID-19 в Киевской области 299 — в Киево-Святошинском районе. Где еще болеют?

Кира Молчанова
Киевская область, Статистика, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Из 866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киевской области по состоянию на утро вторника, 5 мая, 299 случаев - в Киево-Святошинском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В Киево-Святошинском районе - 299 (Вишневое - 152, С. Борщаговка - 34, Крюковщина - 20, Боярка - 15, П. Борщаговка - 24, Лесники - 5, Гатное - 6, Святопетровское - 10, Дмитровка - 5, Белогородка - 4, Тарасовка - 8, Чайки - 3, Новое- 1, Кременище - 1, Капитановка - 1, Гнатовка - 1, Юровка - 2, Гореничи - 1, Круглик - 1, с. Мих. Рубежевка 1, Личанка - 2, Вита Почтовая - 1 , Чабаны -1)", - говорится в нем.

Количество заболевших в Киевской области 4 мая увеличилось на 13 человек до 866.

В Обуховском районе подтверждены 157 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Первое Мая, Халепье, Триполье и Жуковке.

Также 40 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 37 - в Борисполе, 33 - в Кагарлыке, 26 - в Броварах, по 22 случая - в Ирпене, Кагарлыкском и Бориспольском районах, по 19 случаев - в Белой Церкви и Фастове, 15 - в Василькове, 12 - в Макаровском районе, 12 - в Буче, 11 - в Вышгороде, 10 - в Васильковском районе, 9 - в Вышгородском районе, по 7 случаев - в Гостомеле, Переяславе, Коцюбинском, Барышевском, Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, 6 - в Бородянском районе, по 5 случаев - в Рокитном и Богуславском районе, по 3 случая - в Володарке, Ворзеле, Фастовском и Мироновском районах, по 2 случая - Яготине, Богуславе, Глевахе, Бородянке, Сквирском, Згуровском, Рокитнянском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ставище, Иванкове, Березани, Полесском и Таращанском районах.

161 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 705 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 85 людей выздоровели, 5 из которых - дети, количество умерших составляет 17 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 743 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 70 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 4 616 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, 3 мая количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 69 человек до 853.

В Киеве количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 48 человек.

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