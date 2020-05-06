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06 травня 2020, середа, 12:50 14
Суспільство 2020-05-06T14:00:02+03:00
Українські Новини
Львів на початку травня почало засипати снігом

Львів на початку травня почало засипати снігом

Ярина Вацяк
Прогноз погоди, погода в Україні, погода у Львові, сніг у Львові

У середу, 6 травня, у Львові дощ перейшов у сніг після того, як рятувальник показали справжню травневу хуртовину у Карпатах.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

"Холодна повітряна маса вирішила не обмежуватися Карпатами, а прийшла випити львівської кави", - написала вона.

Діденко також зазначила, що зараз погода в Україні неймовірно строката.

Так, сьогодні в Києві +17, у Херсоні +19, у Кривому Розі +17, в Луганську +17, у Харкові +14, в Умані +10, у Чернівцях +11, у Луцьку +6, а у Львові +2 і йде дощ зі снігом, сніг також йде в Карпатах.

Як повідомляли Українські Новини, У більшості областей України 6 травня дощі будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив, в центральних областях та на сході будуть гриміти грози, при грозах ймовірність граду та шквалів. Потепління розпочнеться у суботу, 9 травня, а в неділю-понеділок рвоне до + 20 + 24 градуси. Проте вже 12-13 травня знову температура повітря знизиться до +14, +15 градусів.

Раніше Українські Новини писали, скільки вихідних буде в травні-2020.

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