Метель и мороз: в Карпатах гору Поп Иван замело снегом

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 4 мая была метель, тогда как в Киеве по прогнозу погоды на 4 мая днем ​​температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 8:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2°С", - говорится в нем.

Кроме того, спасатели сообщили, что на горе падает мелкий снег, метель.

Отметим, Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Ранее Верховная Рада запретила проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе.