Непогода схлестнется с жарой: синоптики дали прогноз на неделю

В то время, как началась рабочая неделя в Украине с непогоды, когда днем 4 мая по всей территории Украины прошли дожди с градом, а на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, до конца недели на всей территории Украины прогнозируются дожди, но с приходом жары.

По данным мониторинга Метео Фарм, в целом будет солнечная погода, но время от времени небо будут затягивать серые, дождливые облака. Ветер будет северный и северо-западный характер 1-7 м / с. Ожидается незначительное похолодание, пишет Superagronom.

"С 5 по 7 мая наиболее прохладно будет на Западе, здесь ночная температура будут колебаться от +3 до + 12 ° С, дневная - +10 ... 18 ° С. В центральных и северных областях в ночное время прогнозируется +5 ... 14 ° с, дневная температура составит +12 ... + 23 ° с. в восточных и южных областях ночью ожидается + 9 ... + 14 ° с, днем ​​воздух прогреется до + 12 ... + 25 ° с. температура почвы на всей территории Украины будет находиться в пределах + 6 ... + 15 ° С", - сообщают в Метео Фарм.

Отмечается также, что с 8 по 10 мая в западных областях температура начнет расти, ночью +5 ... 13 ° С, дневная температура составит 16 ... + 24 ° С. В северных, центральных и южных областях ночная температура составит +5 ... 13 ° С, дневная - + 14 ... + 21 ° С. На Востоке будет прохладнее, ночная температура составит +7 ... +11 ° С, дневная - поднимется только до + 11 ... + 19 ° С. Температура почвы будет колебаться в пределах от +6 до + 13 ° С, и только на юге земля прогреется до + 15 ° С.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

В то же время, как сообщил синоптик Виталий Постригань, после холодного апреля, май начался довольно аномально, летним теплом и грозовых дождями разной интенсивности.

В то же время, текущая водность рек значительно меньше средних показателей для этого времени и близка к расходам, которые в многолетнем разрезе характерные для периода июля-сентября.

По словам Постриганя, синоптическая ситуация, в частности период грозовых дождей в начале мая был обусловлен влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге. "Южные воздушные течения обеспечили вынос аномального тепла и влаги, но в случае ситуация несколько меняется. Летнее тепло замедляет темп", - предупредил синоптик.

В Украину заходит, по его словам, более прохладный воздух в сочетании с грозовыми дождями, которые прекратятся накануне выходных. Температурные показатели снизятся на 3-5º, ночью ожидается в пределах 5-10º тепла, а днем ​​13-18º.

Прогноз погоды на май от народного синоптика.

Синоптик напомнил о правилах безопасности при грозе.

"Во время грозы нельзя находиться вблизи линий электропередачи, в открытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться на возвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить на мотоцикле или велосипеде", - написал он в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.

Сообщается, что в результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды. Вот как, например, на проспекте Героев Сталинграда.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. А Наталка Диденко аномальную погоду до конца недели с грозами, градом, шквалами и похолодание. Синоптик прогнозирует