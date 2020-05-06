В НБУ розповіли, як працюватимуть банки на травневі свята

Як буде працювати Національний банк під час травневих свят. Фото:the-city.kiev.ua

Як буде працювати Національний банк під час травневих свят. Фото:the-city.kiev.ua

Цього місяця вже другий тиждень поспіль українці будуть відпочивати 3 дні з 9 по 11 травня, тож в НБУ нагадали, як буде працювати банківська система в ці дні. Про це розповіли у прес-службі Національного банку, передають Українські Новини.

У Національному банку України повідомили, що банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Якщо святковий день припадає на вихідний, то він переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Тому, згідно з повідомленням, 11 травня у понеділок, банківська система в Україні не буде працювати.

Графік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк України

Як повідомляли Українські Новини, у компанії "Нова Пошта" розповіли, як будуть працювати на травневі свята 9-11 травня.

Також українці поділилися тим, що будуть робити і як проводити травневі свята.

У той же час, у Києві під час карантину 9 травня, заборонили проводити масові заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.