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06 травня 2020, середа, 07:15 5
Економіка 2020-05-06T13:45:05+03:00
Українські Новини
В НБУ розповіли, як працюватимуть банки на травневі свята

В НБУ розповіли, як працюватимуть банки на травневі свята

Ирина Николенко
НБУ, Банки, травневі свята, вихідні в травні
Як буде працювати Національний банк під час травневих свят. Фото:the-city.kiev.ua
Як буде працювати Національний банк під час травневих свят. Фото:the-city.kiev.ua

Цього місяця вже другий тиждень поспіль українці будуть відпочивати 3 дні з 9 по 11 травня, тож в НБУ нагадали, як буде працювати банківська система в ці дні. Про це розповіли у прес-службі Національного банку, передають Українські Новини.

У Національному банку України повідомили, що банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Якщо святковий день припадає на вихідний, то він переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Тому, згідно з повідомленням, 11 травня у понеділок, банківська система в Україні не буде працювати.

Графік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк УкраїниГрафік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк України

Як повідомляли Українські Новини, у компанії "Нова Пошта" розповіли, як будуть працювати на травневі свята 9-11 травня.

Також українці поділилися тим, що будуть робити і як проводити травневі свята.

У той же час, у Києві під час карантину 9 травня, заборонили проводити масові заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

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