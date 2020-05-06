"Новая Почта" рассказала, как будет работать 9-11 мая

В мае украинцы будут иметь несколько длинных уикендов, среди которых выходные будут 9-11 мая во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Українські Новини узнали, можно ли будет в этот период отправлять почтовые переводы и будет ли работать "Новая Почта".

На этой неделе украинцы будут иметь 3 официальных выходных – 9-11 мая в связи с тем, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне пришелся на субботу, выходной день переносится на понедельник. В эти дни можно будет отправлять почтовые переводы "Новой Почтой". В компании сообщили, что все отделения будут работать по постоянному графику.

Ранее Українські Новини сообщали, в компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать отделения на майские праздники.

Также оператор доставки почтовых отправлений "Новая Почта" запустил экспресс-доставки с Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).

Кроме того, во время карантина, "Новая Почта" установила более 200 почтоматов в крупных городах: в Киеве, Львове, Черновцах, Ужгороде и Херсоне.