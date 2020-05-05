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05 мая 2020, вторник, 12:58 61
Общество 2020-05-05T13:30:01+03:00
Українські Новини
Массовые мероприятия ко Дню Победы в Киеве проводиться не будут, — Кличко

Массовые мероприятия ко Дню Победы в Киеве проводиться не будут, — Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Массовые мероприятия, День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Крещатик. Фото: igotoworld.com
Крещатик. Фото: igotoworld.com

В 2020 году массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут из-за карантина, который продлили до 22 мая.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", - сказал мэр столицы.

Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто старики сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска. - Чтобы они провели этот день дома, отметили его с родными.

Как сообщали Українські Новини, посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой из-за представителей России.

Кроме того, в Нацполиции заявили, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы в прошлом году. 

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