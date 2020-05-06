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06 травня 2020, середа, 09:28 14
Суспільство 2020-05-06T12:00:03+03:00
Українські Новини
Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилася в порівнянні з 4 травня і становить 487 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

Всього в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків)

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Відсоток нових випадків коронавірусаВідсоток нових випадків коронавірусу

Кількість нових випадків коронавірусаКількість нових випадків коронавірусу

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 у Центр надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34 722 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Укранські Новини, в Київі кав'ярням дозволили працювати "на винос".

Також 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

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Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
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