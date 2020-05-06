Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

В Україні кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилася в порівнянні з 4 травня і становить 487 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. Всього в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦОЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків) Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 472 випадки;Волинська область — 359 випадків;Дніпропетровська область — 568 випадків;Донецька область — 85 випадків;Житомирська область — 456 випадків;Закарпатська область — 572 випадки;Запорізька область — 298 випадків;Івано-Франківська область — 1037 випадків;Кіровоградська область — 402 випадки;м. Київ — 1651 випадок;Київська область — 891 випадок;Львівська область — 553 випадки;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 165 випадків;Одеська область — 505 випадків;Полтавська область — 232 випадки;Рівненська область — 787 випадків;Сумська область — 130 випадків;Тернопільська область — 935 випадків;Харківська область — 403 випадки;Херсонська область — 143 випадки;Хмельницька область — 134 випадки;Чернівецька область — 1985 випадків;Черкаська область — 314 випадків;Чернігівська область — 65 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Відсоток нових випадків коронавірусу Кількість нових випадків коронавірусу Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 у Центр надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34 722 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Укранські Новини, в Київі кав'ярням дозволили працювати "на винос". Також 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.