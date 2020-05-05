В Киеве кофейням разрешили работать "навынос"

Киевская городская государственная администрация после открытия некоторых рынков разрешила кофейням работать "навынос".

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и разрешила столичным кофейням работать навынос. Это поддержка для бизнеса и справедливое решение, так как рестораны и кафе работали навынос во время ограничений", - сказал он.

При этом Кличко не уточнил, с какого числа кофейням разрешено работать.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Также Киевский метрополитен, который активно ремонтируют в период карантина, могут открыть для пассажиров в июне.

Тем временм сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.