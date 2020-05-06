підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 травня 2020, середа, 10:21 9
Європа 2020-05-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині за добу зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19

У Німеччині за добу зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19

Елизавета Кесельман
Німмеччина, Коронавірус в Німеччині, Послаблення карантину, Карантин в Німмеччині
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

На тлі ослаблення карантину в Німеччині, в країні знову почалися спалахи коронавірусу. Так, за добу в Німеччині зафіксовано 947 нових випадків коронавіруса. Про це передає Bild.

Як повідомляє відомство, кількість летальних випадків також зросла. За добу зафіксовано 947 нових випадків зараження на коронавірус, а смертей - 165. У цілому в країні лабораторно підтверджено 164 807 випадків зараження коронавірусом, з них 6 996 пацієнтів померли.

Незважаючи на ситуацію, Німеччина готується до наступного етапу ослаблення карантину. Уряд Німеччини і влади федеральних земель готуються зробити другий великий крок у скасуванні локдауна, передає DW.

Так, згідно з постановою уряду, всі школи ФРН повинні відновити очне навчання ще до літніх канікул. В дитячі сади всіх 16 федеральних земель з 11 травня повинна повернутися ще частина вихованців. Крім того, повинні відкритися всі магазини - при дотриманні правил гігієни і обмеження допуску покупців.

Передбачається також відновити заняття масовим і професійним спортом. 36 футбольних клубів першої та другої бундесліги ще в травні зможуть продовжити проведення матчів, яке було перервано у березні.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина попередила своїх громадян про можливу нову хвилю епідемії і закликала обмежитися від поїздок за кордон до 14 червня.

Крім того, в країні через епідемію скасували Октоберфест.

Більше новин про: Німмеччина Коронавірус в Німеччині Послаблення карантину Карантин в Німмеччині

Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення
Новини
В Житомирі закрили гуртожиток через спалах коронавірусу 11:52
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення 11:24
Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС 11:19
Спецрейсом з Німеччини повернулися 100 українців 11:18
Антикризова програма озеленення Пакистану Фото: khaleejtimes.com
У Пакистані знайшли оригінальний спосіб боротися з безробіттям, спровокованим коронавірусом 11:11 Відео
більше новин
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення 11:24
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
"Філіп Морріс" готова збільшити інвестиції в Україну, якщо держава не погіршить бізнес-клімат 18:38
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
"Наш край" вимагає від Кабміну пом’якшити карантин та запустити вітчизняну економіку 12:07
більше новин
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським 13:24
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
більше новин
За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok