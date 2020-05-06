У Німеччині за добу зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19

На тлі ослаблення карантину в Німеччині, в країні знову почалися спалахи коронавірусу. Так, за добу в Німеччині зафіксовано 947 нових випадків коронавіруса. Про це передає Bild.

Як повідомляє відомство, кількість летальних випадків також зросла. За добу зафіксовано 947 нових випадків зараження на коронавірус, а смертей - 165. У цілому в країні лабораторно підтверджено 164 807 випадків зараження коронавірусом, з них 6 996 пацієнтів померли.

Незважаючи на ситуацію, Німеччина готується до наступного етапу ослаблення карантину. Уряд Німеччини і влади федеральних земель готуються зробити другий великий крок у скасуванні локдауна, передає DW.

Так, згідно з постановою уряду, всі школи ФРН повинні відновити очне навчання ще до літніх канікул. В дитячі сади всіх 16 федеральних земель з 11 травня повинна повернутися ще частина вихованців. Крім того, повинні відкритися всі магазини - при дотриманні правил гігієни і обмеження допуску покупців.

Передбачається також відновити заняття масовим і професійним спортом. 36 футбольних клубів першої та другої бундесліги ще в травні зможуть продовжити проведення матчів, яке було перервано у березні.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина попередила своїх громадян про можливу нову хвилю епідемії і закликала обмежитися від поїздок за кордон до 14 червня.

Крім того, в країні через епідемію скасували Октоберфест.