У ВСУ зафіксували ще 1 новий випадок зараження коронавірусом

У Збройних силах коронавірусом хворіє 30 осіб, за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 06 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 257 осіб.

Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 97 осіб.

За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання COVID-19.

Військовослужбовець (Одеська область), у якого 5 травня був виявлений коронавірус, лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня нових випадків захворювання коронавірусом у Збройних силах не було зафіксовано, 3 травня зафіксували 2 нових випадки.

Станом на 4 травня в Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавирусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі - 17, Національної гвардії - 19, Державній службі з надзвичайних ситуацій - 3, Державній міграційній службі - 1. Крім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання.

5 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 487 до 13 184, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 327 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 33,1%, кількість нових летальних випадків скоротилася на 15,2%.