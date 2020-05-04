подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 15:30 799
Силовые структуры 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
142 случая коронавируса зафиксировано в Нацполиции, 59 - в МВД, 19 - в Нацгвардии

142 случая коронавируса зафиксировано в Нацполиции, 59 - в МВД, 19 - в Нацгвардии

Елизавета Драбкина
МВД, Госпогранслужба, Коронавирус, Нацгвардия, Нацполиция
МВД закупило средства защиты в КНР Фото: МВД
МВД закупило средства защиты в КНР Фото: МВД

142 лабораторно подтвержденных случая коронавируса зафиксировано в Национальной полиции, 59 - в Министерстве внутренних дел, 19 - в Национальной гвардии, в то время как в Госпогранслужбе зафиксировано 17 случаев COVID-19, в ВСУ болеет 48.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17, Национальной гвардии - 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственной миграционной службе - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания", - сказано в нем.

Отмечается, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Также Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели "3М 6800М" производства известной транснациональной компании "3М".

Указано, что они предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, такие как Covid-19, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирус.

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования, они удобны и комфортны для использования медиками и полицейскими.

Отмечается, что закупочная цена за один респиратор модели "3М 6800М" составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Также указано, что МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии коронавируса.

Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

Упоминается, что ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

Как сообщали Українськi Новини, 3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 16,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 66,7%.

Больше новостей о: МВД Госпогранслужба Коронавирус Нацгвардия Нацполиция

Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая...
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше мил...
Уголовная ответственность и первые нарушения: как ...
17 случаев коронавируса зарегистрировано в Госпогр...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
Новости
С сегодняшнего дня на Кипре начали первый этап смягчения карантина 16:44
Кабмин разрешил стоматологам работать с 11 мая 16:29 Инфографика
Развитие научного потенциала в Украине должно стать стратегической задачей для правительства, - "Фармак" 16:28
Япония продлила чрезвычайное положение до конца весны из-за коронавируса 16:27
Под Кременчугом на птицефабрике задохнулись сотни тысяч кур 16:20
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok