142 случая коронавируса зафиксировано в Нацполиции, 59 - в МВД, 19 - в Нацгвардии

142 лабораторно подтвержденных случая коронавируса зафиксировано в Национальной полиции, 59 - в Министерстве внутренних дел, 19 - в Национальной гвардии, в то время как в Госпогранслужбе зафиксировано 17 случаев COVID-19, в ВСУ болеет 48.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17, Национальной гвардии - 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственной миграционной службе - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания", - сказано в нем.

Отмечается, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Также Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели "3М 6800М" производства известной транснациональной компании "3М".

Указано, что они предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, такие как Covid-19, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирус.

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования, они удобны и комфортны для использования медиками и полицейскими.

Отмечается, что закупочная цена за один респиратор модели "3М 6800М" составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Также указано, что МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии коронавируса.

Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

Упоминается, что ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

Как сообщали Українськi Новини, 3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 16,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 66,7%.