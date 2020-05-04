В ВСУ зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеют 48 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 311 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 107 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Один из военнослужащих, у которого 3 мая был подтвержден коронавирус, находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), другой - лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на на 07:00 3 мая в Вооруженных силах коронавирусом болели 49 человек.

3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 16,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 66,7%.