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04 мая 2020, понедельник, 10:30 94
Силовые структуры 2020-05-04T12:15:04+03:00
Українські Новини
В ВСУ зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

В ВСУ зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, Армия, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Вооруженных силах коронавирусом болеют 48 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 311 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 107 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Один из военнослужащих, у которого 3 мая был подтвержден коронавирус, находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), другой - лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на на 07:00 3 мая в Вооруженных силах коронавирусом болели 49 человек.

3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 16,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 66,7%.

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