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29 апреля 2020, среда, 10:56 474
Транспорт 2020-04-29T10:56:34+03:00
Українські Новини
Европейский лоукост-перевозчик анонсировал 7 новых рейсов со Львова в июле

Европейский лоукост-перевозчик анонсировал 7 новых рейсов со Львова в июле

Елена Литвин
Wizz Air, Коронавирус, авиарейсы из Львова, Открытие авиарейса, Авиаперевозки, рейсы в Украину
Стюардесса в самолете. Скриншот видео Wizz Air
Стюардесса в самолете. Скриншот видео Wizz Air

Пока Кабмин разрабатывает этапы выхода из карантина, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) уже заявила, что намерена открыть свою базу в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого и запустить оттуда 7 новых рейсов с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Wizz Air сегодня рада сообщить об открытии 1 июля 2020 года новой базы в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого, где разместит 1 самолет Airbus A320. Она станет уже второй базой авиакомпании в Украине", - сказано в нем.

Также компания объявила об открытии с 1 июля рейсов из Львова в Биллунн (Дания) и Лиссабон (Португалия), которые будут выполняться по средам и воскресеньям, со 2 июля - в Таллин (Эстония) по вторникам, четвергам и субботам, с 3 июля - в Гамбург (Германия) и Щецин (Польша) по понедельникам и пятницам.

Также планируется запуск 2 новых рейсов из Харькова - со 2 июля в Таллин (по вторникам, четвергам и субботам) и с 3 июля в Берлин (по понедельникам и пятницам).

Бронирование билетов на данные направления уже доступно для пассажиров по ценам от 429 гривен на сайте компании.

Отмечается, что недавно авиакомпания сообщила о внедрении дополнительных мероприятий, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и поможет поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

Авиакомпания призывает пассажиров осуществлять бронирование билетов онлайн, включая онлайн-регистрацию, когда это возможно, а также пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту.

Во время перелетов для членов экипажа и пассажиров является обязательным ношение масок.

Согласно сообщению, самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день.

Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине.

Все авиакомпании, летающие в Украину, заявили о прекращении полетов до его окончания.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения начнут снимать с городского транспорта и в последнюю очередь - с авиаперевозок.

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