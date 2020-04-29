Европейский лоукост-перевозчик анонсировал 7 новых рейсов со Львова в июле

Пока Кабмин разрабатывает этапы выхода из карантина, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) уже заявила, что намерена открыть свою базу в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого и запустить оттуда 7 новых рейсов с 1 июля. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини. "Wizz Air сегодня рада сообщить об открытии 1 июля 2020 года новой базы в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого, где разместит 1 самолет Airbus A320. Она станет уже второй базой авиакомпании в Украине", - сказано в нем. Также компания объявила об открытии с 1 июля рейсов из Львова в Биллунн (Дания) и Лиссабон (Португалия), которые будут выполняться по средам и воскресеньям, со 2 июля - в Таллин (Эстония) по вторникам, четвергам и субботам, с 3 июля - в Гамбург (Германия) и Щецин (Польша) по понедельникам и пятницам. Также планируется запуск 2 новых рейсов из Харькова - со 2 июля в Таллин (по вторникам, четвергам и субботам) и с 3 июля в Берлин (по понедельникам и пятницам). Бронирование билетов на данные направления уже доступно для пассажиров по ценам от 429 гривен на сайте компании. Отмечается, что недавно авиакомпания сообщила о внедрении дополнительных мероприятий, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и поможет поддерживать необходимый уровень чистоты на борту. Авиакомпания призывает пассажиров осуществлять бронирование билетов онлайн, включая онлайн-регистрацию, когда это возможно, а также пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту. Во время перелетов для членов экипажа и пассажиров является обязательным ношение масок. Согласно сообщению, самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день. Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине. Все авиакомпании, летающие в Украину, заявили о прекращении полетов до его окончания. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения начнут снимать с городского транспорта и в последнюю очередь - с авиаперевозок.