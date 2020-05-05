Суд заочно заарештував Януковича. Це дозволить почати екстрадицію

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього Президента Віктора Януковича, якого вчора ДБР викликало на допит. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва 4 травня 2020 року обрав колишньому Президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України)", — сказано в ньому.

У вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини захоплення Януковичем в період вересня-жовтня 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як Президента.

зокрема були незаконно збільшені повноваження Президента, які раніше ставилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади, шляхом повернення неконституційним способом дії Конституції від 28 червня 1996 року, в яку законом "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Наголошується, що зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР викликало Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій на 30 квітня.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфискации 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

ЗМІ повідомляли, що колишній президент України Віктор Янукович будує в Сочі особняк, відбираючи землю у місцевих жителів.