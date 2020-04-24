подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Януковича вызывают в ГБР 30 апреля для проведения следственных и процессуальных действий
24 апреля 2020, пятница, 14:30 920
Политика 2020-04-24T14:35:32+03:00
Українські Новини
Януковича вызывают в ГБР 30 апреля для проведения следственных и процессуальных действий

Януковича вызывают в ГБР 30 апреля для проведения следственных и процессуальных действий

Елизавета Драбкина
Виктор Янукович, ГБР, Следственные действия
Виктор Янукович. Фото: Українське фото
Виктор Янукович. Фото: Українське фото

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины вызывается на 10 часов. 00 мин. 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А...", - сказано в нем.

Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.

Больше новостей о: Виктор Янукович ГБР Следственные действия

В Украине зафиксировано 7,6 тыс. случаев коронавируса. Погибли 193 человека
Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов
Новости
НБУ решил сократить в 2,5 раза интервенции по скупке валюты в день 15:36
Полиция назвала версию пожара в Свято-Успенском мужском монастыре 15:26
Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом 15:25
Пенсионер. Фото: pixabay.com
В Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса 15:24
Массовое тестирование на антитела, карточки иммунитета и налоговые каникулы, – Шахов озвучил собственный план выхода из карантина 15:21
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список 16:25 Список
больше новостей
Продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok