НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ. Уголовное расследование было начато по решению суда, в который обратилась кипрская оффшорная компания, пострадавшая от спецконфискации. По мнению компании, к растрате ее средств причастен Порошенко и выступил подстрекателем. Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления. Дело расследовалось по части 5 ст 27 (виды соучастников) и части 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития. Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.