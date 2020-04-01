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01 апреля 2020, среда, 11:49 1752
Судебная власть 2020-04-01T11:56:12+03:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича

НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича

Ярина Вацяк
Виктор Янукович, НАБУ, Петр Порошенко, Спецконфискация денег Януковича
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

Уголовное расследование было начато по решению суда, в который обратилась кипрская оффшорная компания, пострадавшая от спецконфискации.

По мнению компании, к растрате ее средств причастен Порошенко и выступил подстрекателем.

Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления.

Дело расследовалось по части 5 ст 27 (виды соучастников) и части 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.

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