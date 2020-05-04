подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 11:22 139
Силовые структуры 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
Януковича снова вызывают в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий

Януковича снова вызывают в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий

Елизавета Драбкина
Виктор Янукович, ГБР, Следственные действия
Виктор Янукович. Фото: Українське фото
Виктор Янукович. Фото: Українське фото

Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 13 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 15:00 13 мая 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А.", - сказано в нем.

Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР вызывало Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 30 апреля.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.

Больше новостей о: Виктор Янукович ГБР Следственные действия

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok