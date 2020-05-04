Януковича снова вызывают в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий

Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 13 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 15:00 13 мая 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А.", - сказано в нем.

Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР вызывало Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 30 апреля.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

Ранее cуд снял арест с денег окружения Януковича в банке Порошенко.