У ще одному київському гуртожитку знайшли коронавірус. У двох інших гуртожитках – понад 400 людей на карантині

Після того, як COVID-19 виявили у двох гуртожитках столиці, в ще одному з гуртожитків Києва на вул. Борщагівській 4 травня був виявлений випадок захворювання на коронавірус.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській", - сказав він.

За словами Кличка, хворий лікується в самоізоляції за межами гуртожитку, 9 людям, які з ним контактували, зробили ПЛР тести і забезпечили медичне спостереження.

Кличко озвучив кількість людей, що перебувають на карантині в двох інших гуртожитках Києва, де раніше були виявлені хворі на коронавірус, зокрема, в гуртожитку на вул. Бойчука кількість становить 121 чоловік, у гуртожитку на вул. Бажова - 317 осіб.

Також він зазначив, що 4 хворих в гуртожитку на вул. Бойчука лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні, 1 - на самоізоляції за межами гуртожитку, 1 хворий в гуртожитку на вул. Бажова знаходиться на режимі самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, спалах коронавірусу був зафіксований в гуртожитку Петропавлівській Борщагівці.

29 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) за станом на ранок середи збільшилася на 7 осіб до 13.

У гуртожитку міста Вишневе Київської області медики зафіксували масове зараження коронавірусом.

Після цього коронавірус в Київської області виявили ще у двох гуртожитках.