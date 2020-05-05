підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • У ще одному київському гуртожитку знайшли коронавірус. У двох інших гуртожитках – понад 400 людей на карантині
05 травня 2020, вівторок, 13:32 7
Суспільство 2020-05-05T14:45:02+03:00
Українські Новини
У ще одному київському гуртожитку знайшли коронавірус. У двох інших гуртожитках – понад 400 людей на карантині

У ще одному київському гуртожитку знайшли коронавірус. У двох інших гуртожитках – понад 400 людей на карантині

Кира Молчанова
Гуртожиток, Коронавірус, коронавірус в Києві, Коронавірус в гуртожитку
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після того, як COVID-19 виявили у двох гуртожитках столиці, в ще одному з гуртожитків Києва на вул. Борщагівській 4 травня був виявлений випадок захворювання на коронавірус.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській", - сказав він.

За словами Кличка, хворий лікується в самоізоляції за межами гуртожитку, 9 людям, які з ним контактували, зробили ПЛР тести і забезпечили медичне спостереження.

Кличко озвучив кількість людей, що перебувають на карантині в двох інших гуртожитках Києва, де раніше були виявлені хворі на коронавірус, зокрема, в гуртожитку на вул. Бойчука кількість становить 121 чоловік, у гуртожитку на вул. Бажова - 317 осіб.

Також він зазначив, що 4 хворих в гуртожитку на вул. Бойчука лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні, 1 - на самоізоляції за межами гуртожитку, 1 хворий в гуртожитку на вул. Бажова знаходиться на режимі самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, спалах коронавірусу був зафіксований в гуртожитку Петропавлівській Борщагівці.

29 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) за станом на ранок середи збільшилася на 7 осіб до 13.

У гуртожитку міста Вишневе Київської області медики зафіксували масове зараження коронавірусом.

Після цього коронавірус в Київської області виявили ще у двох гуртожитках.

Більше новин про: Гуртожиток Коронавірус коронавірус в Києві Коронавірус в гуртожитку

Позитивний ПЛР-тест на COVID-19 виявився у 12% про...
Під час карантину кількість безробітних збільшилас...
В Петропавлівській Борщагівці — спалах коронавірус...
У Києві через коронавірус закрили два гуртожитки...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Влада готується відкрити метро в червні
Новини
У МОЗ попередили про безсимптомних випадках СOVID-19, які підвищують загрозу заразитися 14:51
З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб 14:45
Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море 14:29
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень Укрзалізниці, - Голобуцький 14:01
Волонтерський штаб Андрія Ставніцера в Одеській області заявив про виконання завдання щодо уникнення 1-го спалаху епідемії 13:50
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом 15:05
У Житомирській області рятувальники ліквідували кілька осередків займання 15:35
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
В Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok