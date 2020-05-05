У Києві відкрилися три ринки, 6 травня відкриються ще два, — Кличко

Держпродспоживслужба Києва перевірила 37 продовольчих ринків столиці на їх відповідність нормам і вимогам роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. Сьогодні у Києві відкрилися перші три з них. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Як ви знаєте, уряд дозволив працювати продовольчим ринкам. Але прописав вимоги і регламенти їх роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. У минулих кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що ринки активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. І будуть поступово відкриватися.

"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки: "Деміївський" – у Голосіївському районі, "Маяк" - у Деснянському і "Базар на Лісовій". Завтра мають відкритися "Володимирський" та "Печерський" ринки", - сказав мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.



Крім того, на Київщині запрацювали 13 продуктових ринків.