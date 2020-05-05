В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення

Сьогодні розпочався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 17 днів.

Також Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня.

Також з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.