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05 травня 2020, вівторок, 08:55 17
Суспільство 2020-05-05T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення

В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні
Коронавірус. фото: freepik
Коронавірус. фото: freepik

Сьогодні розпочався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 17 днів.

Також Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня.

Також з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.

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