Закон про землю можуть визнати неконституційним за позовом депутатів

48 депутатів Верховної Ради подали позов до Конституційного суду (КС) про неконституційність закону про обіг земель сільгосппризначення, який передбачає скасування мораторію на продаж земель з 1 липня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 4 травня 2020 року, в Конституційний Суд України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 № 552-IX і окремих положень Земельного кодексу України", - йдеться в ньому.

Згідно з текстом подання, парламентарії аргументують звернення в КС тим, що Рада цим законом порушує 22 статті Конституції.

Зазначено, що закон був прийнятий в цілому 31 березня, тобто поза встановленого строку проведення позачергового засідання 30 березня, що порушує закон "Про регламент Верховної Ради".

Також зазначається, що на час прийняття закону в залі перебувало 183 депутати при мінімально необхідних 226.

Підкреслюється, що аналіз положень Конституції україни свідчить, що власниками земель сільгосппризначення можуть бути виключно громадяни України.

"...Український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження такими об'єктом права власності, як земля, а не Верховна Рада, яка такими повноваженнями не наділена", - додано в поданні.

Згідно з прийнятим законом, право власності на землі сільгосппризначення можуть придбаватися банками.

Іноземцям заборонено купувати частки, акції, паї, членство в юридичних особах (крім як у статутному капіталі банків), які володіють землею.

Згідно з текстом подання, таким чином, іноземні засновники, акціонери, бенефіціари банків можуть придбавати землі сільгосппризначення в необмеженій кількості, що призведе до монополізації власності.

Серед авторів подання голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлія Тимошенко і член фракції Сергій Власенко.

Суд також просять залучити до участі в розгляді справи свідків – Івана Кириленка, Михайла Цимбалюка, Андрія Пузийчука, Вадима Івченко, Валентина Наливайченка (всі – "Батьківщина").

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон, передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

13 листопада 2019 Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Він передбачав обмеження купівлі землі іноземцями до 2024 року, загальну площу у власності однієї особи до 200 тис. га, неможливість купити більше 35% земель в межах однієї об'єднаної територіальної громади.