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13 апреля 2020, понедельник, 16:16 338
Верховная Рада и партии 2020-04-13T16:21:18+03:00
Українські Новини
Рада разблокировала рынок земли

Рада разблокировала рынок земли

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Дмитрий Разумков, Открытие рынка земли
Поле Фото: Укрлендфарминг
Поле Фото: Укрлендфарминг

Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

За принятие проекта постановления №2178-10-П об отмене результатов голосования за указанный законопроект проголосовали 60 депутатов при минимально необходимых 226, постановлений №2178-10-П1 - 72, №2178-10-П2 - 70, №2178-10-3 - 63, №2178-10-П4 - 63, №2178-10-П5 - 63, №2178-10-П6 - 66, №2178-10-П7 - 64, №2178-10-П8 - 67, №2178-10-П9 - 67, №2178-10-П10 - 67, №2178-10-П11 - 62, №2178-10-П12 - 8, передают Українськi Новини.

Таким образом, председатель парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

После получения документа Зеленский должен в течение 15 дней подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сократила доходы государственного бюджета на 2020 год на 119,745 млрд гривен до 975,834 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,423 млрд, увеличив предельный размер дефицита в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен.

Также сообщалось о том, кто сможет покупать участки в Украине после открытия рынка земли. 

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