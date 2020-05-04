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04 травня 2020, понеділок, 20:55 6
Суспільство 2020-05-04T21:15:01+03:00
Українські Новини
"Епіцентр": з початку карантину нашу компанію перевіряли 320 разів

"Епіцентр": з початку карантину нашу компанію перевіряли 320 разів

Елизавета Драбкина
Карантин, Епіцентр, Коронавірус, Правила карантину
Перевірка температури в
Перевірка температури в "Епіцентрі" Фото: прес-служба

Заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров заявляє про проведення 320 перевірок дотримання правил карантину.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"З початку введення карантину нашу компанію перевіряли 320 разів. Відносно наших працівників за весь час складено 34 протоколи. Лише за вчорашній день було 46 перевірок та складено 4 протоколи", - сказав він.

Гончаров зазначив, що на даний момент в суди передано 12 протоколів, які були складені раніше.

"Ми попередили керівництво магазинів про необхідність дотримуватися встановлених обмежень", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція склала 29 адміністративних протоколів про порушення карантину в мережі "Епіцентр".

До цього "Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія".

Офіс генерального прокурора заявив, що має намір вивчити і дати правову оцінку діям мережі "Епіцентр" у період карантину.

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