"Епіцентр": з початку карантину нашу компанію перевіряли 320 разів

Заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров заявляє про проведення 320 перевірок дотримання правил карантину. Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам. "З початку введення карантину нашу компанію перевіряли 320 разів. Відносно наших працівників за весь час складено 34 протоколи. Лише за вчорашній день було 46 перевірок та складено 4 протоколи", - сказав він. Гончаров зазначив, що на даний момент в суди передано 12 протоколів, які були складені раніше. "Ми попередили керівництво магазинів про необхідність дотримуватися встановлених обмежень", - додав він. Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція склала 29 адміністративних протоколів про порушення карантину в мережі "Епіцентр". До цього "Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія". Офіс генерального прокурора заявив, що має намір вивчити і дати правову оцінку діям мережі "Епіцентр" у період карантину.