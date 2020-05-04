Полиция составила 29 админпротоколов на "Эпицентр" за нарушение карантина

Полиция составила 29 административных протоколов о нарушении карантина в сети гиппермаркетов "Эпицентр", где по данным СМИ запретили продажу строительных материалов.

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"За последние три дня проверили 162 строительных супермаркета, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас имеем 94 протокола по супермаркетам, 29 - "Эпицентр", 140 - по объектам общественного питания", - сказал он.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда торговали товарами, которые не предусмотрены режимом карантина, а именно - мебелью и электроникой.

Он отметил, что среди прочего 26 случаев нарушения карантина зафиксированы в кафе и ресторанах в Ривненской области.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.

Ранее "Эпицентр" в Черкассах власти с полицией закрыли на карантин, но он открылся снова.