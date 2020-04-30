Офис генпрокурора проверить работу "Эпицентра" и ДТЭК во время карантина

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина, который продлили до 11 мая.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

"Мы будем изучать этот вопрос", - сказала она.

По ее словам, на это есть запрос общества, поскольку предприниматели проводили акцию возле Кабинета Министров.

Также проверка коснется и ДТЕК бизнесмена Рината Ахметова.

По данным СМИ, в некоторых магазинах "Эпицентр" работают все отделы, а не только продуктовые и с товарами первой необходимости.

Компания "Эпицентр К" развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, ограничила продажу товаров не первой необходимости на время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, предпринимательское движение "Save ФОП", которое ранее требовало снять карантин с начала мая, просит Кабинет министров Украины разрешить розничную торговлю с 1 мая.

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.