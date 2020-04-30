"Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"

С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с СОVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках этого сотрудничества национальная сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов". 23 апреля самолет привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Компания может предоставит финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена ​​авиакомпании "Антонов".



Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, на борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы. В рамках общего груза, "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больницы Украины 2 миллиона медицинских масок, 75 000 защитных костюмов, 30 000 специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больницы.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия" ", - пояснил генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Как отмечает гендиректор, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подчеркнул он.

Компанией "Эпицентр" было принято решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

"Прибытие такого рейса - это событие национального масштаба, которое должен комментировать Президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, необходимы для украинцев. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", - сказал он.

С момента прилета "Мрии" в Украине всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты.

Часть груза уже передана в Хмельницкую область, которую компания "Эпицентр" согласно обращению Президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Все остальные запросы аккумулированные и проработаны и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины.

В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого согласно изменениям в законодательство освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Как известно, Верховная Рада Украины, с целью преодоления пандемии вируса COVID-19 приняла Закон Украины, которым были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС, товары медицинского назначения, ввозимые на таможенную территорию Украины во время эпидемии.

Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр" взяла на себя социальную миссию - обеспечить население Украины средствами защиты и дезинфекции. В компании был сформирован оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией. Также штабом были проведены переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции, как в Украине, так и за рубежом и заключены долгосрочные договоры на поставку этой продукции.

С начала пандемии было организовано уже 15 поставок средств защиты и дезинфекции самолетами из Китая. Эти поставки систематические, соответственно такие товары, как: маски, респираторы, защитные костюмы постоянно в наличии в сети "Эпицентр". Кроме того, с марта компания имеет значительные объемы упомянутых товаров на логистических складах.

До конца мая, в случае необходимости, согласно заключенным договорам, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.