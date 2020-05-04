"Мої думки тихі" став кращим фільмом 2019 року на кінопремії "Золота Дзиґа"

Після того, як 25 березня відбулася онлайн прем'єра фільму "Мої думки тихі", стрічка ще й стала тріумфатором національної кінопремії "Золота Дзиґа". Українські Новини розкажуть, скільки нагород і в яких номінаціях зібрав фільм.

"Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча став кращим фільмом 2019 року і отримав чотири "Золотих Дзиґи". Стрічка також стала кращою у номінаціях "Кращий сценарій" і "Відкриття року". Ірма Вітовська, яка зіграла головну роль, стала найкращою актрисою.

У центрі сюжету – історія про молодого звукорежисера з Києва Вадима. Після невдач у роботі та особистому житті, він починає все спочатку. Щоб виїхати працювати за кордон, він повинен записати голоси закарпатських тварин. Головні ролі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Під час прем'єри в кінотеатрах, фільм збирав повні зали і отримав в прокаті майже 10 млн гривень. Також раніше фільм отримав приз глядацьких симпатій на Одеському кінофестивалі і спеціальну премію журі програми East of West на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.

Як повідомляли Українські Новини, національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2020 вручили в 22 номінаціях. Також у травні вийдуть фільми 2020 року, які можна подивитися всією сім'єю. А під час карантину можна подивитися фільми та серіали онлайн.