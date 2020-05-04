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04 травня 2020, понеділок, 20:52 6
Шоу-бізнес 2020-05-04T21:30:04+03:00
Українські Новини
"Мої думки тихі" став кращим фільмом 2019 року на кінопремії "Золота Дзиґа"

"Мої думки тихі" став кращим фільмом 2019 року на кінопремії "Золота Дзиґа"

Ирина Николенко
Карантин, Фільми, Кінофільми, Мої думки тихі

Після того, як 25 березня відбулася онлайн прем'єра фільму "Мої думки тихі", стрічка ще й стала тріумфатором національної кінопремії "Золота Дзиґа". Українські Новини розкажуть, скільки нагород і в яких номінаціях зібрав фільм.

"Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча став кращим фільмом 2019 року і отримав чотири "Золотих Дзиґи". Стрічка також стала кращою у номінаціях "Кращий сценарій" і "Відкриття року". Ірма Вітовська, яка зіграла головну роль, стала найкращою актрисою.

У центрі сюжету – історія про молодого звукорежисера з Києва Вадима. Після невдач у роботі та особистому житті, він починає все спочатку. Щоб виїхати працювати за кордон, він повинен записати голоси закарпатських тварин. Головні ролі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Під час прем'єри в кінотеатрах, фільм збирав повні зали і отримав в прокаті майже 10 млн гривень. Також раніше фільм отримав приз глядацьких симпатій на Одеському кінофестивалі і спеціальну премію журі програми East of West на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.

Як повідомляли Українські Новини, національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2020 вручили в 22 номінаціях. Також у травні вийдуть фільми 2020 року, які можна подивитися всією сім'єю. А під час карантину можна подивитися фільми та серіали онлайн.

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