Номинанты "Золотой Дзыги" получили награды на "карантинной дорожке". Как прошла национальная кинопремия

Из-за карантина, который продлили до 22 мая, четвертая национальная кинопремия "Золотая Дзыга" состоялась онлайн, а номинанты выходили на "карантинную дорожку". Премию вручили в 22 номинациях, а лучшим фильмом 2019 года стал "Мої думки тихі", сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

Вместо крассной, номинанты национальной кинопремии выходили на "карантинную дорожку" – они создали челлендж и публиковали домашние fashion-фото в соцсетях.

#Карантиннадоріжка. Скриншот Facebook Antonio Lukić

"Золотая Дзига" 2020. Скриншот Facebook Ірма Вітовська-Ванца

Фильм "Домой" победил в номинации "Лучшая мужская роль". Скриншот Facebook Додому / EVGE

"Золотую Дзыгу" вручили в 22 номинациях, среди которых две новые – "Открытие года" и "Лучшие визуальные эффекты". За победу в кинопремии боролись 88 полнометражных и короткометражных лент.

Победителей оглашали онлайн. Главная награда кинопремии досталась ленте "Мої думки тихі" в номинации "Лучший фильм" режиссера Антонио Лукича. Всего кинолента получила четыре статуэтки, среди которых в номинациях "Открытие года", "Лучший сценарий" и "Лучшая женская роль".

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победил Нариман Алиев (фильм "Домой").

"Золотую Дзыгу" за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Наталья Сумская (фильм "Черный ворон").

В номинации "Лучшая мужская роль" победил Ахтем Сеитаблаев (фильм "Домой").

Статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Виктор Жданов (фильм "Вулкан").

Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа получила Ада Роговцева.

В номинации "Лучшая работа художника-постановщика" статуэтку получил Владлен Одуденко (фильм "Захар Беркут").

Статуэтку за "Лучшую операторскую работу" получил Вадим Ильков (фильм "Вулкан").

В номинации "Лучшая музыка" победил Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters (фильм "Гуцулка Ксения")

Статуэтка "Лучшая песня" досталась "М-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters (фильм "Гуцулка Ксения").

"Лучший монтаж" назвали Владимира Запрягалова и Татьяны Ходаковской (фильм "Фокстер и Макс").

Статуэтку за "Лучший грим" получила Алла Леонова (фильм "Захар Беркут").

"Лучший звук" назвали Бориса Петера (фильм "Вулкан").

За "Лучший дизайн костюмов" статуэтку получила Антонина Белинская (фильм "Захар Беркут").

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победили Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко (фильм "Фостер и Макс").

"Лучшим короткометражным анимационным фильмом" стала лента "Любовь".

А "Лучший короткометражный игровой фильм" – "В нашей синагоге".

"Лучшим документальным фильмом" стал "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго".

"Премию зрительских симпатий" получила лента "Круты 1918".

Как сообщали Українські Новини, онлайн премъера фильма "Мої думки тихі" состоялась 25 марта. Также на карантине можно посмотреть фестивали европейского кино 2020 не выходя из дома.