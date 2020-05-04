подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Шоу-бизнес
  • Номинанты "Золотой Дзыги" получили награды на "карантинной дорожке". Как прошла национальная кинопремия
04 мая 2020, понедельник, 20:02 25
Шоу-бизнес 2020-05-04T20:02:10+03:00
Українські Новини
Номинанты "Золотой Дзыги" получили награды на "карантинной дорожке". Как прошла национальная кинопремия

Номинанты "Золотой Дзыги" получили награды на "карантинной дорожке". Как прошла национальная кинопремия

Ирина Николенко
Фильмы, Кинопремия, Мої думки тихі, Захар Беркут, Кинофильмы-2020, Мои мысли тихие
"Золотая Дзыга" 2020. Фото: afisha.tochka.net

Из-за карантина, который продлили до 22 мая, четвертая национальная кинопремия "Золотая Дзыга" состоялась онлайн, а номинанты выходили на "карантинную дорожку". Премию вручили в 22 номинациях, а лучшим фильмом 2019 года стал "Мої думки тихі", сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

Вместо крассной, номинанты национальной кинопремии выходили на "карантинную дорожку" – они создали челлендж и публиковали домашние fashion-фото в соцсетях.

#Карантиннадоріжка. Скриншот Facebook Antonio Lukić#Карантиннадоріжка. Скриншот Facebook Antonio Lukić

"Золотая Дзига" 2020. Скриншот Facebook Ірма Вітовська-Ванца

Фильм Фильм "Домой" победил в номинации "Лучшая мужская роль". Скриншот Facebook Додому / EVGE

"Золотую Дзыгу" вручили в 22 номинациях, среди которых две новые – "Открытие года" и "Лучшие визуальные эффекты". За победу в кинопремии боролись 88 полнометражных и короткометражных лент.

Победителей оглашали онлайн. Главная награда кинопремии досталась ленте "Мої думки тихі" в номинации "Лучший фильм" режиссера Антонио Лукича. Всего кинолента получила четыре статуэтки, среди которых в номинациях "Открытие года", "Лучший сценарий" и "Лучшая женская роль".

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победил Нариман Алиев (фильм "Домой").

"Золотую Дзыгу" за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Наталья Сумская (фильм "Черный ворон").

В номинации "Лучшая мужская роль" победил Ахтем Сеитаблаев (фильм "Домой").

Статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Виктор Жданов (фильм "Вулкан").

Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа получила Ада Роговцева.

В номинации "Лучшая работа художника-постановщика" статуэтку получил Владлен Одуденко (фильм "Захар Беркут").

Статуэтку за "Лучшую операторскую работу" получил Вадим Ильков (фильм "Вулкан").

В номинации "Лучшая музыка" победил Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters (фильм "Гуцулка Ксения")

Статуэтка "Лучшая песня" досталась "М-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters (фильм "Гуцулка Ксения").

"Лучший монтаж" назвали Владимира Запрягалова и Татьяны Ходаковской (фильм "Фокстер и Макс").

Статуэтку за "Лучший грим" получила Алла Леонова (фильм "Захар Беркут").

"Лучший звук" назвали Бориса Петера (фильм "Вулкан").

За "Лучший дизайн костюмов" статуэтку получила Антонина Белинская (фильм "Захар Беркут").

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победили Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко (фильм "Фостер и Макс").

"Лучшим короткометражным анимационным фильмом" стала лента "Любовь".

А "Лучший короткометражный игровой фильм" – "В нашей синагоге".

"Лучшим документальным фильмом" стал "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго".

"Премию зрительских симпатий" получила лента "Круты 1918".

Как сообщали Українські Новини, онлайн премъера фильма "Мої думки тихі" состоялась 25 марта. Также на карантине можно посмотреть фестивали европейского кино 2020 не выходя из дома.

Больше новостей о: Фильмы Кинопремия Мої думки тихі Захар Беркут Кинофильмы-2020 Мои мысли тихие

ТОП-5 фильмов разных жанров, которые выйдут в мае...
"История игрушек 4" стал лучшим мультфильмом по ве...
Фильмы, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору...
Что посмотреть на карантине. В мае выйдут два новы...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая
Новости
Партия Зеленского теряет рейтинг, а Вакарчук не проходит в Верховную Раду, - опрос 19:57
Электроэнергия для промпотребителей подорожала: "Интрерпайп" просит Зеленского вмешаться 19:40
На Южно-Украинский АЭС произошла вспышка COVID-19: заболели 12 сотрудников 19:20
Сергей Щербина: К упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? 19:17 Мнение
Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе 19:12
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok