25 марта состоялась онлайн-премьера комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

В то время, как определили почетного посла VІІ Чилдрен Кинофеста, комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича с Ирмой Витовской в главной роли с 25 марта доступна для онлайн-просмотра. Ее можно посмотреть на сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Артхаус Трафик".

Так, сообщается, что лента должна была появиться в легальном доступе в конце весны, однако в связи с карантинными мероприятиями было принято решение устроить онлайн-премьеру раньше.

По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится наименее подходящий для этого человек – мама Вадима. В главных ролях – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Кадр из фильма "Мои мысли тихие". Фото: Arthouse Traffic

Авторы призывают оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами.

"Именно сейчас людям необходимо отвлечься и вспомнить, что такое смех и любовь родных и близких людей, даже если вы и ваша мама, бабушка находитесь в разных домах, вы можете устроить сеанс одновременного просмотра дистанционно. Поверьте, вам будет о чем поговорить сразу после фильма", – прокомментировал продюсер ленты Дмитрий Суханов.

Отмечается, что комедия "Мои мысли тихие" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020. Кассовые сборы ленты составили почти 10 млн гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 тысяч зрителей.

"Сейчас лента доступна для онлайн-просмотра только на территории Украины, но мы работаем над тем, чтобы зрители во многих странах смогли посмотреть ее на локальных платформах", – комментирует продюсер Алла Белая.

"Мои мысли тихие" – полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились Специальной премии жюри.

Как сообщали Українські Новини, в Украине пройдет VII Чилдрен Кинофест с бесплатными показами фильмов.