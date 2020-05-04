Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським

Мер Черкас Анатолій Бондаренко готовий до публічної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у той час, як Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я готовий зустрітися публічно, при всіх телеканалах, жителів і висловити свою позицію", - сказав він.

За його словами, у нього дуже багато запитань до президента.

"Хай дасть відповідь на ті питання, які ставив на стадіоні", - зазначив Бондаренко.

Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів у місті. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде ця відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю скасувати будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавірусною хворобою.

16 березня у Черкасах заявили, що закривають усі закладу крім тих, що забезпечують життєдіяльність людей.