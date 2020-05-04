В Києві найбільше хворих на коронавірус у Дарницькому та Печерському районах, — Кличко

У той час, як у Києві вже 1535 підтверджених випадків Covid-19, лідерами за кількістю хворих на коронавірус є Печерський та Дарницький райони столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Також підкреслю тенденцію: останнім часом рекорди за кількістю хворих б'є Дарницький район. Там вже 256 хворих. І він вийшов на друге місце після Печерського, де зареєстровано 333 хворих, - сказав мер столиці. - Дарницький район густонаселений, де багато людей перетинаються в публічних місцях. Та де, я так розумію, менше дотримуються правила безпеки", - зазначив Віталій Кличко.

Хворі на коронавірус у Києві. Інфографіка: kiev.klichko

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області вже 784 випадків захворювання на коронавірус, з них 73 дітей і 90 медичних працівників.



Також сьогодні почався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.



Тим часом станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.