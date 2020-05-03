В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам

В то время, как в Киеве зафиксировали 1 511 случаев заражения коронавирусом, в Киевской области по состоянию на 10.00 3 мая подтверждено 784 случая, из них в 73 детей и 90 медицинских работников. За последние сутки выявлено 37 новых случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

Так, сообщается, что лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах (населенных пунктах области):

Обуховский район - 150 случаев (г. Обухов, пгт Козин, с. Романков, г. Украинка, с. Красная Слободка, с. Нещеров, с. Германовка, с. Таценки, с. Деремезна, с. Красное И, с. Долина, с. Григорьевка, с. Матяшовка, с. Первое Мая);

Киево-Святошинский район - 278 случаев (с. Софиевская Борщаговка, Крюковщина, г. Вишневое, г. Боярка, с. Гатное, с. Лесники, с. Святопетровское, с. Дмитровка, с. Белогородка, с. Тарасовка, с. Чайки, с. Новое, с. П. Борщаговка, с. Кременище, с. Капитановка , с. Гнатовка, с. Юрьевка; пгт. Чабаны, Гореничи, с. Круглик, с. Мих. Рубежевка, с. Личанка, Вита-Почтовая)

Барышевский район - 8 случаев, Белоцерковский район - 6 случаев, Бориспольский район - 17 случаев, Броварской район - 31 случай, Бородянский район - 6 случаев, Васильковский район - 10 случаев, Вышгородский район - 9 случаев, Иванковский район - 2 случая, Макаровский район - 12 случаев, Мироновский район - 3 случая, Кагарлицкий район 22 случая, Переяслав-Хмельницкий район - 7 случаев, Полесский район - 1 случай, Рокитнянский район- 2 случая, Ставищенский район - 7 случаев, Таращанский район - 1 случай, Згуровский район - 2 случая, 3 - в Богуславской районе, 2 - в Фастовском районе, 19- в г. Белая Церковь, 25 в г. Бровары, 36 в г. Борисполь, 2 в пгт Бородянка, 11 в г. Буча, 1 в г. Березань, 13 - в г.Васильков, 1 - в пгт. Глеваха, 3 - в пгт Володарка, 11 - м. Вышгород, 7 в г. Фастов; 1 - в пгт Ставище, 33 в г. Кагарлык, 5 в пгт Рокитное, 7 в г. Переяслав, 1- в г. Иванков, 1- в Богуславе, 17 в г. Ирпень, 2 в пгт Ворзель, 4 в г. Гостомель, 5 в пгт Коцюбинское.

За все время выздоровели 82 человек, в том числе 5 детей. Умерло - 17 человек. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусом.