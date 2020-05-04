В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд

В Киеве количество новых случаев коронавируса за последние сутки составляет 24 человека. Об этом сегодня, 4 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что за последние сутки, 3 мая, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось на 24, один летальный.

Всего в Киеве 1535 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 27 людей скончались.

За последние сутки заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года и 8 мужчин от 19 до 74 лет, и парень, которому 17 лет.

Из них госпитализированы 10 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции под контролем врачей.

Всего с начала эпидемии в Киеве выздоровели после коронавируса 80 человек.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Тем временем на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.