підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Степанов звинуватив мерів міст у порушенні закону і назвав пом'якшення карантину політичними рішеннями
04 травня 2020, понеділок, 10:41 12
Кабмін 2020-05-04T12:30:06+03:00
Українські Новини
Степанов звинуватив мерів міст у порушенні закону і назвав пом'якшення карантину політичними рішеннями

Степанов звинуватив мерів міст у порушенні закону і назвав пом'якшення карантину політичними рішеннями

Ярина Вацяк
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Послаблення карантину
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає політичними рішення мерів окремих міст про пом'якшення карантину.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Яку аргументацію почали використовувати заходи - мені невідомо. До нас, до фахівців у регіонах за консультаціями вони не зверталися. Тому, напевно, це таке політичне рішення", - сказав він.

Також міністр наголосив, що згідно із законом про інфекційні захворювання, введення карантину на території країни - це прерогатива виключно Кабінету Міністрів.

"Тому з юридичної точки зору це як мінімум порушення закону, оскільки у органів місцевого самоврядування не існує таких повноважень", - прокоментував Степанов.

Він нагадав, що уряд планує пом'якшити карантинні заходи з 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину.

Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів.

Тим часом Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Більше новин про: Карантин МОЗ Максим Степанов Послаблення карантину

МОЗ звинуватив місцеву владу у невиплаті медикам 3...
Це може призвести до катастрофічних наслідків, - М...
Італія виходить з жорсткого карантину. З сьогодніш...
Кабмін дозволив проведення планових операцій...
Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль
Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів 13:04
Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину 13:02
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону 12:50
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Київ почне виходити з карантину 12 травня 12:37
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
більше новин
Польща відновила видачу робочих віз українцям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok