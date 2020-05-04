Степанов звинуватив мерів міст у порушенні закону і назвав пом'якшення карантину політичними рішеннями

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає політичними рішення мерів окремих міст про пом'якшення карантину.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Яку аргументацію почали використовувати заходи - мені невідомо. До нас, до фахівців у регіонах за консультаціями вони не зверталися. Тому, напевно, це таке політичне рішення", - сказав він.

Також міністр наголосив, що згідно із законом про інфекційні захворювання, введення карантину на території країни - це прерогатива виключно Кабінету Міністрів.

"Тому з юридичної точки зору це як мінімум порушення закону, оскільки у органів місцевого самоврядування не існує таких повноважень", - прокоментував Степанов.

Він нагадав, що уряд планує пом'якшити карантинні заходи з 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину.

Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів.

Тим часом Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.