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03 травня 2020, неділя, 21:49 10
Економіка 2020-05-03T22:00:01+03:00
Українські Новини
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ

В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Карантин, Будматеріали, Епіцентр
"Епіцентр". Фото: Країна

Після того, як в Офісі генпрокурора заявили, що перевірять роботу "Епіцентру" і ДТЕК під час карантину, в мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", які, на відміну від інших непродовольчих магазинів, продовжували торгувати будматеріалами і в карантин, з сьогоднішнього дня, 3 березня, заборонили продавати всі товари, крім товарів першої необхідності.

Про це повідомляє "Страна".

"З ранку сказали повернутися до первісного порядку. Продаються лише товари першої необхідностіі", - повідомила виданню касир магазину "Епіцентр" у Броварах.

Тепер там можна придбати продукти харчування, медичні протиепідемічні товари, корм для тварин, пальне. А відділи з іншими товарами завішені забороняючою стрічкою, туди не можна ходити покупцям. Товари не першої необхідності можна замовити з доставкою.

Подібна ситуація і в кількох інших гіпермаркетах "Епіцентру" в Києві. У теж час, з інших регіонів надходять відомості, що там торгівля йде в колишньому режимі.

Видання зазначає, що офіційно порядок "лише товари першої необхідності" діяв і раніше, проте в реальності його не зберігали і продавали будматеріали прямо через касу.

Це викликало обурення інших підприємців, які були змушені закритися на карантин, і, мабуть, керівництво "Епіцентру" вирішило не нагнітати обстановку і закрити продаж всіх товарів, крім першої необхідності.

Тим більше, що раніше вже говорилося, що уряд може зняти частину обмежень вже з 12 травня.

А значить обмеження в магазинах "Епіцентру" триватиме не більше 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, в "Епіцентрі" почали продавати захисні маски, побутові антисептики і базові харчові продукти під час карантину.

Раніше "Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія".

Тим часом, підприємці розповіли, що вийшли протестувати під Кабмін через несправедливе  рішення дозволити працювати в карантин великим мережам, таким як "Рошен", "Епіцентр" і Макдональдс.

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