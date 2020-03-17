"Эпицентр К" пообещал обеспечить наличие масок, антисептиков и продуктов в своих магазинах

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, решила обеспечить продажу защитных масок, бытовых антисептиков и базовых пищевых продуктов в своих магазинах в условиях карантина, за нарушение которого грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, в магазинах "Эпицентр" будут продавать муку, подсолнечное масло, фрукты, напитки, детское питание.

Также компания намерена обеспечить свои торговые точки товарами категории медицинского оборудования, средствами кварцевания и обеззараживания воздуха.

Как сообщали Українськi Новини, на 08:00 17 марта в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции, 1 из которых - летальный.

Верховная Рада установила за Кабинетом Министров контроль над ценами на лекарственные средства и социально значимые товары.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.