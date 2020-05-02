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  • Мер Івано-Франківська підтримав мера Черкас стосовно пом'якшення карантину
02 травня 2020, субота, 21:47 8
Політика 2020-05-02T21:47:01+03:00
Українські Новини
Мер Івано-Франківська підтримав мера Черкас стосовно пом'якшення карантину

Мер Івано-Франківська підтримав мера Черкас стосовно пом'якшення карантину

Валерия Драгомирова
Руслан Марцінків, Анатолій Бондаренко, Карантин в Черкасах
Руслан Марцінків. Фото: Facebook/Руслан Марцінків
Руслан Марцінків. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка, який послабив карантин в місті.

Про це мер Івано-Франківська написав у Facebook.


Він заявив, що влада хоче знищити місцеве самоврядування і закріпачити українців, а також зазначив, що карантин один для всіх.

"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти у громад, закріпачили українців щодо виїзду за кордон, продали землю, обдурили з доплатами медикам! Підтримую мера Черкас Боднаренко!!! Карантин один для всіх, а не для обраних!", - йдеться в повідомленні.

Руслан Марцінків підтримав Олександра Бондаренка. Скріншот: Facebook/Руслан МарцінківРуслан Марцінків підтримав Анатолія Бондаренка. Скріншот: Facebook/Руслан Марцінків

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура почала розслідування стосовно посадових осіб Черкаської міської ради за фактом рішення про ослаблення карантину в місті.

Крім того, мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів у місті. А також голова Черкас Бондаренко дорікнув президентові Володимиру Зеленському в корупції "слуг народу".

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