Мер Івано-Франківська підтримав мера Черкас стосовно пом'якшення карантину

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка, який послабив карантин в місті.

Про це мер Івано-Франківська написав у Facebook.



Він заявив, що влада хоче знищити місцеве самоврядування і закріпачити українців, а також зазначив, що карантин один для всіх.



"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти у громад, закріпачили українців щодо виїзду за кордон, продали землю, обдурили з доплатами медикам! Підтримую мера Черкас Боднаренко!!! Карантин один для всіх, а не для обраних!", - йдеться в повідомленні.

Руслан Марцінків підтримав Анатолія Бондаренка. Скріншот: Facebook/Руслан Марцінків

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура почала розслідування стосовно посадових осіб Черкаської міської ради за фактом рішення про ослаблення карантину в місті.



Крім того, мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів у місті. А також голова Черкас Бондаренко дорікнув президентові Володимиру Зеленському в корупції "слуг народу".